Охранник я, или право имею? — Юрист оценил действия сторон в конфликте в ТЦ «Галерея»
Выдворять нарушительницу без маски из ТЦ пришлось вчетвером. Она утверждает, что ее избили.
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Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов, 5-tv.ru
Юрист компании K& G Кирилл Радюк дал оценку действиям сотрудников службы безопасности торгового центра «Галерея», где случился инцидент между охраной и посетительницей. Девушка отказалась надевать медицинскую маску в ответ на просьбу сотрудников ТЦ, и ее выпроводили наружу. После происшествия она обвинила мужчин в избиении и грозилась жаловаться в полицию.
По его мнению, в этой ситуации сложилась правовая коллизия. С одной стороны, охрана выполняла свою работу, с другой, ее методы оказались избыточными, заметил юрист.
«Применение физической силы у нас регламентировано. И здесь нужно понимать, что все-таки охранники — не сотрудники госорганов, которые в силу закона этим наделены. И даже если они видят, что какое-то правонарушение совершается, они, конечно, могут совершить разумные действия по его пресечению, но применять силу, несоразмерную самому факту нарушения, конечно же, нельзя. Никакие охранники не могут применять физическую силу в отсутствие предписаний. Предписания определены ситуацией, и явно то, что мы видели на видео, к такой ситуации не относится. В пределах их полномочий они могли, пожалуй, просто выпроводить ее, но не с применением грубой физической силы, а более деликатно», — сказал эксперт.
При этом он отметил, что поведение самой потерпевшей тоже вызывает вопросы. Ответственность охранников за произошедшее, по его словам, будет зависеть от того вреда, который был причинен девушке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал обе версии конфликта. Пострадавшая Софья Никифорова утверждает, что ее схватили сразу на входе и грубо «впечатали в стену». Сотрудники ТЦ же сообщили о предпосылке, которая заставила их применить силу.
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