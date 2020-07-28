Сотрудники ТЦ «Галерея» рассказали свою версию конфликта с «избитой» девушкой

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 32

По словам мужчин, посетительница ругалась матом и ударила двоих охранников в пах. Позже она оказывала сопротивление полиции.

Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов, 5-tv.ru

Сотрудники службы безопасности торгового центра «Галерея» в Петербурге рассказали 5-tv.ru свою версию конфликта с посетительницей Софьей Никифоровой, которая обвинила охрану в избиении.

По словам работников ТЦ, девушка пыталась пройти внутрь без медицинской маски. В ответ на просьбу охранника надеть средство индивидуальной защиты она отказала ему матом.

«Он ее останавливает дальше, встает перед ней. Она ему в пах рукой дает. Мы еще не смотрели видео (камер наблюдения — Прим. ред.), но мы не сомневаемся. Вызвали помощь, хотели вывести ее на улицу просто. Она начала размахивать руками, раз, второму охраннику зарядила туда же. Тогда приняли решение доставить ее сюда, здесь у нас уже были сотрудники полиции», — рассказал сотрудник ТЦ.

Кроме того, он отметил, что у девушки была «группа поддержки» из нескольких молодых людей. По его оценке, все они были нетрезвы. По прибытию полиции нарушительница не подчинялась требованиям правоохранителей и даже «размахивала в их сторону руками». Завершилось происшествие тем, что представители торгового центра написали заявление на посетительницу.

Версия девушки несколько отличается от рассказа охранников. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Софья Никифорова утверждает, что на нее набросились, когда она пыталась найти автомат с медицинскими масками, чтобы выполнить требование охраны. На видео выдворения девушки из «Галереи» видно, что сотрудники безопасности пытаются аккуратно вывести ее из помещения, но она сопротивляется и пинается. Также в процессе Никифорова обращается в адрес мужчин бранными словами.

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