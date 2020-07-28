«Дом-2» бросает вызов Илону Маску — участники проекта собираются в космос
На съемочной площадке уже установлена ракета для тренировок.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский
Проект «Дом-2» бросает вызов главе компании SpaceX Илону Маску. Участников скандального телешоу собираются отправить в космос.
«Это должно было когда-то случиться! „Дом-2“ запускает в космос ракету с участниками проекта. Как тебе такое, Илон Маск?» — сообщает телеканал ТНТ.
Для преодоления земного притяжения уже сделан первый шаг — на поляне рядом с телестройкой в Новой Москве установлен огромный летательный аппарат. В 22-метровой ракете обитатели «Дома-2» должны будут проходить предполетную подготовку.
Отмечается, что реалити-шоу решило таким образом взять «новую высоту», и что это будет первая отправка ракеты с участниками телешоу в космос в истории телевидения. Кому предстоит лететь, и когда это случиться, не сообщается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ларису Гузееву уже несколько дней донимают вопросами, действительно ли она будет вести скандальное шоу «Дом-2».
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