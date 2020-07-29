Видео: природные пожары атаковали Чукотку

На Чукотку прибыли дополнительные силы Авиалесоохраны. Еще 50 пожарных-десантников увеличили группировку, которая борется с масштабным природным пожаром. Полыхает почти 49-ть тысяч гектаров леса. В БилИбинском районе снова введен режим чрезвычайной ситуацииновка в Якутии. Там УЖЕ горят 250 тысяч гектаров тайги. В республике ждут засуха и аномальную жару. Огонь также угрожает населенным пунктам Ханты-МансИйского автономного округа. По-прежнему горит уникальный природный заповедник в Свердловской области.