В «Ростехе» заявили об успешном освоении внутреннего рынка медизделий

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту о выполнении Гособоронзаказа. Портфель контрактов военно-технического сотрудничества — 51 миллиард долларов. Основной спрос в мире на продукцию ВВС и ПВО. На треть выросла доля товаров гражданского назначения. Ростех освоил внутренний рынок медицинских изделий и успешно продвигает фармацевтическое направление.

«То есть ваша продукция на нашем внутреннем рынке?» — начал обсуждение вопросов Владимир Путин

«Да, составляет десять процентов. Ведь раньше мы продукцию эту не выпускали. Удалось снизить долю импортных вакцин на российском рынке с 69 процентов в 2015 году до 17 процентов», — пояснил Чемезов.

«Это хорошо», — сказал президент.

Что касается социальной политики. Средняя зарплата рабочих — 54 тысячи рублей. Увеличились расходы на здравоохранение, путевки, стипендии, материальную помощь. В госкорпорации стартовали сразу две программы — негосударственная пенсионная, а также жилищная — для молодых специалистов.