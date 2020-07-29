В «Ростехе» заявили об успешном освоении внутреннего рынка медизделий

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Глава корпорации доложил президенту, что компания успешно продвигает в России фармацевтичекое направление.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту о выполнении Гособоронзаказа. Портфель контрактов военно-технического сотрудничества — 51 миллиард долларов. Основной спрос в мире на продукцию ВВС и ПВО. На треть выросла доля товаров гражданского назначения. Ростех освоил внутренний рынок медицинских изделий и успешно продвигает фармацевтическое направление.

«То есть ваша продукция на нашем внутреннем рынке?» — начал обсуждение вопросов Владимир Путин

«Да, составляет десять процентов. Ведь раньше мы продукцию эту не выпускали. Удалось снизить долю импортных вакцин на российском рынке с 69 процентов в 2015 году до 17 процентов», — пояснил Чемезов.

«Это хорошо», — сказал президент.

Что касается социальной политики. Средняя зарплата рабочих — 54 тысячи рублей. Увеличились расходы на здравоохранение, путевки, стипендии, материальную помощь. В госкорпорации стартовали сразу две программы — негосударственная пенсионная, а также жилищная — для молодых специалистов.

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