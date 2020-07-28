Охранник-инвалид рассказал, как ему удалось спасти упавшего с 7 этажа ребенка
Алексей обнаружил семилетнего малыша висящим за окном на спутниковой антенне.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: vk.com/id215877026, 5-tv.ru
Семилетний мальчик, выпавший из окна седьмого этажа на западе столицы, находится в больнице. У него достаточно серьезные травмы и врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом 5-tv.ru рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. Там отметили, что семья на учете как неблагополучная до сих пор не состояла. В ближайшее время с родителями пострадавшего встретятся социальные службы.
Трагедия разыгралась вечером 27 июля на улице Ватутина. Охранники жилого комплекса отец и сын Олег и Алексей Данилкины обходили территорию, когда увидели, что на уровне седьмого этажа многоэтажки висит маленький ребенок. Как рассказал корреспонденту МИЦ «Известия» сам Алексей, мальчик держался за спутниковую антенну и молчал. Мужчина не растерялся, и побежал в бытовку за матрасом. Как ему пришла в голову эта мысль, он объяснить не смог.
«На автомате как-то… Я даже и сам, если честно, не понял… Что было, то и схватили», — говорит охранник.
В этой истории есть один важный нюанс: Алексей — инвалид, у него отсутствует кисть одной руки. Но, притащив матрас, он побежал в подъезд, чтобы попытаться зайти в квартиру или к соседям и, как он говорит, «сделать хоть что-нибудь». В это время напарник Алексея и подоспевший на помощь доставщик еды, проезжавший мимо, уговаривали малыша не прыгать и потерпеть еще немного. По словам Алексея, мальчик провисел на высоте около пяти минут.
В конце концов ребенок разжал руки и полетел вниз. Маленький матрас лишь смягчил удар — мальчик упал на край и скатился в кусты, избежать травм ему не удалось. Зато благодаря действиям охранников парень остался жив.
По словам Алексея, родители пострадавшего уже заходили к ним и поблагодарили за спасение сына. Между тем жильцы дома считают, что Данилкиных нужно наградить. К их голосам присоединились и в Мосгордуме. Там заявили, что депутаты обязательно займутся этим вопросом, когда вернутся с летних каникул.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о чудесном спасении в подмосковном Подольске повисшего на подоконнике четвертого этажа четырехлетнего мальчика.
Читайте также
88%
0.33 84.26
0.48
Нашли ошибку?