Первые кадры с места расстрела сотрудника Росгвардии в Ингушетии

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 52

Известно, что на мужчину напали трое и завладели его оружием.

Первые кадры с места расстрела сотрудника Росгвардии в Ингушетии

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

В распоряжении 5-tv.ru оказалось первое фото с места расстрела сотрудника Росгвардии в Ингушетии.

Предварительно, известно, что мужчина умер от полученных травм. Нападавшие завладели его оружием.

Нападение произошло на трассе федеральной автодороги по направлению в сторону населенного пункта Сунжа. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительной причиной стал конфликт. Свидетельницей произошедшего стала девушка, которая разговаривала в этот момент с погибшим сотрудником Росгвардии. По счастливому стечению обстоятельств она не пострадала.

5-tv.ru

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