Боец ММА Тарасов заблокировался в автомобиле, чтобы не отдавать полиции брата

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Алиса Старжевская
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Боец ММА Артем Тарасов отказывается выйти из заблокированной машины в Петербурге, чтобы не отдавать полиции брата-близнеца.

Фото, видео: Instagram @artemtarasov_mma, 5-tv.ru

Профессиональный боец ММА и блогер Артем Тарасов вместе с братом-близнецом Корнеем Тарасовым закатили несанкционированную вечеринку на своей яхте в Петербурге, когда катались вдоль набережной по Неве под оглушительную музыку. При сходе на берег они скрылись бегством от появившейся полиции и заперлись в своей машине вместе, где провели несколько часов, отказываясь выйти к представителям полиции, чтобы не задержали Корнея.

«У них ко мне претензий нет, но к брату! — пожаловался съехавшимся к месту происшествия журналистам Артем. — Мы здесь сидим и не знаем, что нам делать!»

Все происходящее блогер и чемпион по самбо и рукопашному бою Артем Тарасов снимает в прямом эфире и ведет ежеминутный отчет в своем микроблоге в сети Instagram. Оказалось, что братья не знают, как им быть — к самому Артему у полиции претензий нет, а за Корнеем числится административное правонарушение, поэтому его должны забрать в отделение.

Артем с этим категорически не согласен и не понимает, о каком преступлении со стороны его близнеца может идти речь. Потому они оставались в машине вместе со своими возлюбленными и рассчитывали, что их отпустят безнаказанными.

«Они не могут объяснить», — указал на недопонимание между братьями и полицией Артем Тарасов.

Позже к братьям Тарасовым приехал их адвокат и уговорил пойти на контакт с представителями правоохранительных органов. Близнецы дали показания, а Артем Тарасов наконец прекратил рассказывать о случившемся в прямом эфире и закончил лайв в Instagram.

По информации 5-tv.ru, после длительных переговоров полиция проверила документы у всех участников событий и отпустила восвояси. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Артем Тарасов думает о задержании тренера MMA Владимира Осии.

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