Видео: во Владимирской области пожар охватил здание бывшего кинотеатра

В городе Вязники во Владимирской области в здании заброшенного кинотеатра случился сильный пожар. Его площадь составляет порядка 900 квадратных метров, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

Предположительно, в здании в момент возникновения возгорания никого не находилось — сообщений о пострадавших или жертвах нет. Тушить огонь вызвали десять единиц пожарной техники и более трех десятков человек.

Пожар попал на видео очевидцев, которые поделились ими в социальных сетях. Видно, что в бывшем кинотеатре рухнула крыша, и оно полыхает целиком. Здание было заброшено с 2017 года, пишут в сообществе «Чеснок — честные новости Владимирской области» в сети ВКонтакте.

«Еще не вся культура во Владимирской области выгорела», — сетуют администраторы группы.

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