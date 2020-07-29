Видео: во Владимирской области пожар охватил здание бывшего кинотеатра

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Алиса Старжевская
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Пожар в Вязниках случился вечером и быстро охватил все здание бывшего кинотеатра.

Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/chesnok.media, YouTube @Mavic2 Zoom

В городе Вязники во Владимирской области в здании заброшенного кинотеатра случился сильный пожар. Его площадь составляет порядка 900 квадратных метров, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

Предположительно, в здании в момент возникновения возгорания никого не находилось — сообщений о пострадавших или жертвах нет. Тушить огонь вызвали десять единиц пожарной техники и более трех десятков человек.

Пожар попал на видео очевидцев, которые поделились ими в социальных сетях. Видно, что в бывшем кинотеатре рухнула крыша, и оно полыхает целиком. Здание было заброшено с 2017 года, пишут в сообществе «Чеснок — честные новости Владимирской области» в сети ВКонтакте.

«Еще не вся культура во Владимирской области выгорела», — сетуют администраторы группы.

5-tv.ru недавно писал про пожар в московском женском СИЗО.

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