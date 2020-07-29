Горячее питание в школах: как именно изменится меню с 1 сентября

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С осени этого года термины «горячее», «качественное» и «здоровое» питание закреплены в законе, а из меню точно исчезнут чипсы, бургеры и шоколадки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анатолий Подаревский, 5-tv.ru

С 1 сентября все российские школьники младших классов должны быть обеспечены горячим питанием. Готовность исполнить это распоряжение президента во вторник обсудили представители Минобразования, Роспортребнадзора, родители и правозащитники.

Отныне термины «горячее», «качественное» и «здоровое» питание закреплены в законе. И просто «горячий чай с булочкой» полноценный школьный обед не заменит. Не столе должны быть суп и второе горячее блюдо. Младшеклассников, а заодно и родителей хотят приучить к полезной еде: с правильным сочетанием калорий, соли и сахара. Чипсы, бургеры, шоколадки под запретом. Школьным поварам запретят пересаливать и пережаривать блюда; особые требования и к санитарному состоянию кухонь и столовых. [[СНХ]]

«Данный документ также предусматривает возможность учета региональных и национальных особенностей питания. Содержит требования к питанию детей с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Это тоже новое», — объясняет начальник управления санитарного надзора Роспортребнадзора Ирина Шевкун.

Кормить учеников первых-четвертых классов по-новому уже готовы школы 58-ми регионов страны. Остальные обещали в самое ближайшее время утвердить технологии, меню и сметы. Важно, что программу финансирует государство — это более 40 миллиардов рублей в год. Некоторые родители уже посчитали — благодаря бесплатному питанию семейный бюджет за учебный год экономит 35 тысяч рублей.

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