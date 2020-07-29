Дегтярев возьмет на личный контроль стройки в Комсомольске-на-Амуре

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал жителям Комсомольска-на-Амуре взять на личный контроль строительство объектов, финансируемых из федерального бюджета.

«Впечатление тягостное. Очевидно, что в срок мы не успеваем, хоть подрядчик и гарантирует окончание работ в срок. Очевидно, что идет удорожание стоимости работ, потому что идет, можно сказать, даже перепроектирование, и заказана новая государственная экспертиза. Мы возьмем полностью на контроль все объекты в Комсомольске, которые участвуют в федеральных программах, и я лично буду смотреть за ходом работ через интернет. У нас здесь стоят веб-камеры министерства строительства, и плюс все контрольные наши органы, аппарат правительства тоже настрою на то, чтобы за этим смотреть», — сказал Дегтярев.

Он посетил в городе стройплощадки регионального центра координационных видов спорта и дворец игровых видов спорта и единоборств. Помимо этого он уделил внимание программе «Комфортная среда», которая, по его словам, очень востребована у жителей города. Врио губернатора пообещал привести в порядок дворовые территории Комсомольска-на-Амуре в течение ближайших четырех лет.

«Это долгожданные объекты, очень много вопросов было сегодня от граждан: когда построят, когда откроют двери. Хотя, откровенно говоря, более ощутимая федеральная поддержка, она во дворах. Программа „Комфортная среда“ — она очень ожидаема людьми. 50 дворовых территорий в Комсомольске-на-Амуре в этом году на конкурсной основе благоустраиваются за счет федеральных средств. Это очень много. 15 лет в городе вообще никто дворами не занимался. А это лицо, это первое касание с городской средой любого человека, который выходит из дома. <…> И мы договорились за четыре года привести в порядок практически все комсомольские дворы», — заверил Дегтярев.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края указом президента РФ 20 июля. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дегтярев посетил муниципальные районы края и пообщался с жителями.