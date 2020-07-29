Ущерб экологии от свалки под Петербургом оценили в 260 миллионов рублей

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Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной свалки в Пушкинском районе города на территории, предоставленной Аграрному университету.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует подборку самых ярких и значимых событий в городе и мире за минувшие сутки.

В Саудовской Аравии начинается хадж — традиционное паломничество мусульман к святым местам. В этом году из-за пандемии в королевстве введены строгие ограничения: не более тысячи паломников. Чтобы все прошло безопасно, мечеть Аль-Харам тщательно вымыли и продезинфицировали. До и после паломничества всем участникам необходимо соблюдать полную изоляцию. Хадж продлится шесть дней и завершится 2 августа.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили представил концепцию судебной реформы. Она предполагает упразднение Конституционного суда и сокращение нынешних судов более чем в три раза. Кроме того, реформатор предложил решать важные судебные дела онлайн.

Участок в Пушкинском районе Петербурга, принадлежащий петербургскому аграрному университету, незаконно использовался для сброса мусора. Как заявили в Природоохранной прокуратуре, на участок вывозили отходы и утрамбовывали их бульдозером. Экологический ущерб составил 260 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Один из старейших американских производителей оружия «Remington» подал заявление о банкротстве. За последние четыре года продажи компании сократились вдвое. А долги, напротив, выросли и составили 250 миллионов долларов. Тем не менее компанию попытаются спасти. «Remington» поставлял оружие на фронт во время гражданской войны в США и обеих мировых войн.

Объявлена программа 77-го Венецианского кинофестиваля. Он пройдет в традиционном формате со 2 по 12 сентября. В основной конкурс вошли 18 проектов, восемь из которых сняты женщинами-режиссерами. Всего в фестивале примут участие 72 фильма, а также 15 короткометражек. Они будут показаны на острове Лидо в Венеции.

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