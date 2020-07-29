Ущерб экологии от свалки под Петербургом оценили в 260 миллионов рублей
Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной свалки в Пушкинском районе города на территории, предоставленной Аграрному университету.
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