Вопрос массового внедрения алкозамков в России проработают до конца года

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Валентин Черников
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Минпромторг представит концепцию о повсеместном использовании блокираторов зажигания в автомобиле при выявлении запаха спиртного у водителя.

Фото, видео: РИА Новости / Денис Абрамов

Минпромторг России до конца года проработает концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Документ может появиться до 1 октября. До 31 декабря будет проработан вопрос «о стимулировании массового внедрения» блокираторов зажигания, которые срабатывают при выявлении запаха спиртного в выдохе водителя.

Представители министерства обсудят установку таких устройств с автопроизводителями, проверят влияние алкозамков на безопасность транспортных средств, подготовят стандарты их испытаний, правила установки и эксплуатации. В перспективе устройства получат статус «средств измерений», по аналогии с алкометрами и дорожными камерами, что означает проведение регулярных поверок приборов.

Вопрос установки таких блокираторов зажигания обсуждается не первый год, в том числе по инициативе ГИБДД. Тогда как в Швеции эти приборы начали применять еще в конце 1990-х. С 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, оборудуют алкозамками.

Вместе с тем эксперты отмечают, что внедрение устройств может создать проблемы для автомобилистов из-за погрешностей измерений. Кроме того, их повсеместная установка спровоцирует рост цен на автомобили. Сами алкозамки сегодня стоят от 25 до 120 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ГИБДД предложили каршерингам создать черный список водителей.

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