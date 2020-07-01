В ГИБДД предложили каршерингам создать черный список водителей

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Максим Чугункин
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Заядлые нарушители ПДД не смогут садиться за руль «обезличенных» авто.

В ГИБДД предложили каршерингам создать черный список водителей

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Руководитель ГИБДД в интервью «АиФ» рассказал, что, по его мнению, злостным нарушителям ПДД необходимо ограничить доступ к каршеринговым сервисам.

Михаил Черников отметил, что вместе с ростом популярности каршеринга выросло и число аварий с такими машинами. Типичный портрет нарушителя — неопытный и молодой водитель, решивший, что на «чужом» авто можно ездить жестче.

В ГИБДД позитивно смотрят на то, чтобы каршеринговые компании создали свою базу нарушителей. Если человек в нее попадает, показав недружелюбное отношение к правилам дорожного движения, автомобили сервисов ему больше доступны не будут. При этом Госавтоинспекция готова проверять историю водителей по запросам компаний.

Также Михаил Черников сообщил, что самым популярным штрафом в России является превышение скорости на 20-40 км/ч. На втором месте в 2020 году располагается превышение в 40–60 км/ч, а на третьем — не пристегнутый ремень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 9 июня в Москве снова начал действовать каршеринг.

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