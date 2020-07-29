Никакого удовольствия! ТОП-4 ошибок, которые допускают в постели любители порно

Чрезмерное увлечение порнографией вряд ли поможет мужчине стать «королем» в постели. Напротив, любители «горячего» видео чаще остальных допускают грубейшие ошибки в сексе. Какие именно? Рассказали пользовательницы сайта Reddit.

Фильм — не реальность

Среди главных проблем женщины выделили желание партнеров опробовать самые причудливые техники из порно в реальной жизни. По словам дам, зачастую это не просто их шокирует, но и банально является трудновыполнимым. Однако любитель порно редко способен отнестись к ситуации с пониманием, скорее — будет долго обижаться.

Не соблюдение элементарных «правил»

Барышни настаивали, что любители фильмов для взрослых нередко пренебрегают прелюдией и другими важными деталями процесса. Так, например, в желании поскорее наброситься на партнершу и овладеть ею аки герой из просмотренного фильма, мужчина забывает о комфорте спутницы: едва ли не каждую секунду меняет позу и темп. Кроме того, не считает нужным позаботиться о контрацепции.

Никакого удовольствия!

Пользовательницы ресурса отметили, что любители порно по факту оказываются полными невеждами в анатомии. А именно: не знают, где располагаются эрогенные зоны на женском теле. По их словам, виной всему — эгоцентризм, пропагандируемый в фильмах для взрослых. Зачастую достижение мужского оргазма является в них главной целью.

А как же гигиена?

В заключение дамы отметили, что еще одной грубейшей ошибкой набалованных красивыми картинками кавалеров является полное отсутствие гигиены при близости. Считая, что дамы априори хотят их всегда и везде, мужчины нередко забывают или ленятся элементарно освежиться перед процессом. Безусловно, при таком раскладе на жаркий секс вряд ли придется рассчитывать.

Впрочем, не только любители порно допускают серьезные ошибки в постели. Как выяснял ФАН, зачастую дамы жалуются еще на ТОП-5 «пробелов» в знаниях мужчин о сексе.

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