Слив нефтепродуктов в Финский залив у «Лахта-центра» сняли на видео

Слив нефтепродуктов в Финский залив заметили очевидцы в Приморском районе Петербурга. Как видно на записи, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru, это происходит непосредственно у «Лахта-центра».

На видео, снятом с большой высоты, видно, что вода у здания загрязнена. Также разливы можно заметить и у мостов Приморского шоссе.

По неподтвержденной информации, нефтепродукты в воду залива сливают дорожные строители, которые строят дорогу к бизнес-центру. Они перекачивают жидкость из колодца на территории стройки непосредственно в залив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности разлива около 200 килограммов мазута в Карелии.