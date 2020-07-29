Слив нефтепродуктов в Финский залив у «Лахта-центра» сняли на видео
По словам очевидцев, сотрудники дорожной компании, которые строят дорогу к бизнес-центру, перекачивают неизвестную жидкость из колодца прямо в залив.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, 5-tv.ru
Слив нефтепродуктов в Финский залив заметили очевидцы в Приморском районе Петербурга. Как видно на записи, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru, это происходит непосредственно у «Лахта-центра».
На видео, снятом с большой высоты, видно, что вода у здания загрязнена. Также разливы можно заметить и у мостов Приморского шоссе.
По неподтвержденной информации, нефтепродукты в воду залива сливают дорожные строители, которые строят дорогу к бизнес-центру. Они перекачивают жидкость из колодца на территории стройки непосредственно в залив.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности разлива около 200 килограммов мазута в Карелии.
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