Фонд поддержки молодежного предпринимательства будет создан в России

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Об этом на встрече с премьер-министром РФ заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Simon Belcher

Михаил Мишустин проводит рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. По словам премьера, АСИ проводит очень важную работу — активно взаимодействует с бизнесом по всей стране, анализирует финансовое положение предпринимателей.

«Мне кажется, очень важно, что вы занимаетесь стратегическими инициативами. Я также надеюсь, что стратегические инициативы, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, который, как вы знаете, одобрил президент Российской Федерации, также могут служить подспорьем и в вашей работе. И взаимный обмен нам поможет развиваться и продолжать экономическое развитие страны», — сказал председатель Правительства РФ.

По словам Светланы Чупшевой, Агентство стратегических инициатив планирует в конце текущего года представить рейтинг социальной привлекательности регионов. А также создать Фонд поддержки молодежного предпринимательства. Единственным его учредителем станет общественная организация «Деловая Россия».

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