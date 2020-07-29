Фонд поддержки молодежного предпринимательства будет создан в России

Михаил Мишустин проводит рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. По словам премьера, АСИ проводит очень важную работу — активно взаимодействует с бизнесом по всей стране, анализирует финансовое положение предпринимателей.

«Мне кажется, очень важно, что вы занимаетесь стратегическими инициативами. Я также надеюсь, что стратегические инициативы, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, который, как вы знаете, одобрил президент Российской Федерации, также могут служить подспорьем и в вашей работе. И взаимный обмен нам поможет развиваться и продолжать экономическое развитие страны», — сказал председатель Правительства РФ.

По словам Светланы Чупшевой, Агентство стратегических инициатив планирует в конце текущего года представить рейтинг социальной привлекательности регионов. А также создать Фонд поддержки молодежного предпринимательства. Единственным его учредителем станет общественная организация «Деловая Россия».