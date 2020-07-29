Фонд поддержки молодежного предпринимательства будет создан в России
Об этом на встрече с премьер-министром РФ заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Simon Belcher
Михаил Мишустин проводит рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. По словам премьера, АСИ проводит очень важную работу — активно взаимодействует с бизнесом по всей стране, анализирует финансовое положение предпринимателей.
«Мне кажется, очень важно, что вы занимаетесь стратегическими инициативами. Я также надеюсь, что стратегические инициативы, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, который, как вы знаете, одобрил президент Российской Федерации, также могут служить подспорьем и в вашей работе. И взаимный обмен нам поможет развиваться и продолжать экономическое развитие страны», — сказал председатель Правительства РФ.
По словам Светланы Чупшевой, Агентство стратегических инициатив планирует в конце текущего года представить рейтинг социальной привлекательности регионов. А также создать Фонд поддержки молодежного предпринимательства. Единственным его учредителем станет общественная организация «Деловая Россия».
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