На первый взгляд безобидное видео Бритни Спирс, снятое в ванне, не на шутку встревожило ее поклонников. Певица по-детски удивилась мылу в форме розового бутона и поделилась своим восторгом с подписчиками в Instagram. Однако столь же наивной реакции не последовало. Напротив, увиденное натолкнуло зрителей на мрачные мысли.

Во время демонстрации мыла в кадр попали порезанные ноги Бритни. Она проводит по ним рукой, после чего на ее пальцах можно заметить кровь. Отсюда фанаты решили, что психика артистки нестабильна. Многие усмотрели в этом ролике скрытый крик о помощи.

Instagram @britneyspears

«Кто-нибудь кроме меня увидел порезы на ее ногах?»

«Ты истекаешь кровью?!»

«Она сильно дрожит, это может быть признаком тревоги»;

«Этот ролик заставляет меня нервничать»;

«Мы должны вытащить ее! Кто со мной?» — отреагировали на видео юзеры.

Известно, что звезда не раз проходила лечение в реабилитационных центрах и психиатрических клиниках. Ей ставили такие диагнозы, как алкогольная и наркотическая зависимость, депрессия и биполярное расстройство. В прошлом году Бритни в очередной раз прибегла к помощи психиатров на фоне ухудшения здоровья ее отца — у него произошел разрыв толстой кишки. Как сообщали знакомые, она отстранилась от публики и оказалась на грани нервного срыва.

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