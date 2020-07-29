Один из лучших футболистов мира Лионель Месси возглавил еще один рейтинг. Вот только этому достижению он вряд ли обрадовался. Нападающего «Барселоны» признали самым нерезультативным исполнителем пенальти XXI века.

За последние 20 лет он не смог реализовать 22 удара с 11-метровой отметки.

Вторую строчку в этом антирейтинге поделили форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти — оба не забили по 18 пенальти.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лионель Месси с супругой покорили публику «настоящим поцелуем». Звезда мирового футбола и его возлюбленная снялись в клипе известного рэпера.