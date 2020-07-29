Массовое отравление шавермой произошло в Иордании

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Алиса Старжевская
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Инцидент случился в районе Эйн-Баша в столице королевства Аммане.

Массовое отравление шавермой произошло в Иордании

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bernd Juergens via

Отравление шавермой произошло в столице Иордании Аммане. По данным местного агентства Petra.jo, госпитализировано уже около 700 человек, один ребенок скончался.

Первые пострадавшие начали поступать в больницы еще вчера. Так, 28 июля госпитализировали около 400 человек, сегодня — еще 300. Инцидент произошел в местном кафе в районе Эйн-Баша, где устроили акцию и продавали шаверму за один динар, вместо средней цены в два с половиной — три динара.

Сейчас кафе закрыто на проверку, глава Минздрава страны Саад Джабер прилетел в больницу, где находится большая часть отравившихся. Он отметил, что необходимо увеличить количество служащих в больнице, чтобы оказать необходимую помощь каждому поступившему.

Также премьер-министр Иордании Омар Раззаз заявил, что нужно провести расследование, определить виновных и причины случившегося. В телефонном разговоре с семьей погибшего ребенка политик выразил соболезнования в связи с утратой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве задержали последователя известного «отравителя с газировкой».

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