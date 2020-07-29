Стала известна причина жестокой расправы над матерью двоих детей — шокирующие кадры

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Алиса Маркова
Эксклюзив 482

Житель Челябинской области до смерти изрезал свою супругу на глазах малышей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

5-tv.ru стала известна предварительная причина жестокой расправы над матерью двоих детей в Челябинской области. Вероятнее всего причиной конфликта между супругами стала ревность.

Зверское убийство произошло на повороте возле деревни Алексеевская рядом с городом Сатка в Челябинской области. Мужчина остановил машину, и пока маленькие дети сидели в салоне, он буквально искромсал свою жену до смерти ножом на обочине.

Во время совершения преступления изверга заметил случайный очевидец. Он снял финал процесса на видео. По предварительным данным, мужчина сразу же сдался правоохранителям. Он уже признал вину. Дети будут переданы бабушке по линии убитой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина забил до смерти мать, и полгода хранил в сарае ее мумию.

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