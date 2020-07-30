Бесконечное зазеркалье: В США протестующие подали в суд на силовиков

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По их мнению, применение против них резиновых пуль и слезоточивого газа нарушила из права и принципы американской демократии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Imagespace, 5-tv.ru

Американские протестующие подали в суд на силовиков. В окружной суд Вашингтона направлен иск против министра нацбезопасности и других чиновников, которые допустили разгон акций протеста в Портленде.

Федеральные агенты использовали резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов от правительственных зданий. По мнению устроителей беспорядков, это нарушило их права и принципы американской демократии.

Протесты в Портленде продолжаются уже два месяца. Правоохранители держат оборону у федерального суда. Почти каждую ночь митингующие пытаются снести забор и закидать здание камнями и зажигательными смесями.

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