«Чудовищная история»: подруга Водонаевой призналась, что не знала о ее изнасиловании и бесплодии

Телеведущая Алена Водонаева рассказала о своем бесплодии и изнасиловании, произошедшем, когда ей было всего 14 лет, в документальном фильме «Водонаева. Исповедь». Подруга телеведущей, актриса Женя Малахова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала откровенное интервью.

По словам Малаховой, историю про изнасилование она не знала до того, как посмотрела документальный фильм. И девушка уверена, что рассказать о таком на всю страну — очень смелый и похвальный поступок.

«Нет, я не была в курсе. И считаю, что она просто очень смелая. Я горжусь такой открытостью, честностью с ее стороны», — рассказывает актриса.

Подруга телеведущей уверена, что для Водонаевой это была очень личная историей, и никто не мог заставить или убедить ее поделиться таким на всю страну.

«Это, безусловно, чудовищная история, и, конечно, явно для нее это было очень личной историей. И если она захотела открыться, то это, соответственно, было только ее решение», — думает артистка.

Однако некоторые россияне, посмотревшие фильм, не уверены в искренности телеведущей. Они считают, что исповедь Водонаевой — не более, чем PR-ход. Но Малахова считает иначе.

«Мне кажется, она такая яркая личность, ей необязательно привлекать внимание вот такими вещами. Просто у не это болело, ей хотелось поведать это миру, чтобы в будущем помочь кому-то, кто столкнулся с такой же ситуацией и не знает, как быть», — уверена актриса.

Также Малахова отметила, что Алена не умалчивает вопросы и проблемы. И подруга считает такое поведение «похвальным» и смелым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева поделилась шокирующими подробностями из своей жизни в документальном фильме о себе. В картине девушка рассказывает, как стала жертвой насильника в 14 лет. Мужчина пообещал отвести тогда еще школьницу Водонаеву домой, однако отвел ее к себе в жилище и надругался. Это так сильно повлияло на нее, что даже сейчас она не может произнести словосочетание «жертва изнасилования».

Также телеведущая поделилась историей о рождении своего сына Богдана. Как оказалось, это была четвертая попытка беременности, а все предыдущие закончились трагически. Сейчас же — после сложных родов — Алена бесплодна.