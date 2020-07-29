Глава Союза адвокатов рассказал, как Ефремов может избежать наказания

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Алиса Старжевская
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Для этого, по словам Игоря Трунова, нужно провести одну дополнительную экспертизу.

Глава Союза адвокатов рассказал, как Ефремов может избежать наказания

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал дело против актера Михаила Ефремова. Как передает НСН, адвокат рассказал, как известный актер может уйти от наказания.

По словам Трунова, в деле Ефремова есть много тем для обсуждения, кроме вины. Например, если удастся доказать, что вероятность смерти жертвы ДТП была бы другой, находись актер в более качественном с технически оснащенном автомобиле, это полностью изменит дело. Трусов считает, что такие доказательства поставят под вопрос всю квалификацию правонарушения.

Ранее Михаил Ефремов отказался признать свою вину в ДТП. Это же заявление, как считает адвокат, совершенно не влияет на наказание. По словам Трусова, сознаться обвиняемый может в самом конце, когда уже все мероприятия проведены и не имеет смысла отпираться. Сейчас же юристы Ефремова выбрали оптимальную стратегию защиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переносе предварительного заседания по делу Михаила Ефремова, на которое не явились адвокатов обвиняемого.

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