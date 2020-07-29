Глава Союза адвокатов рассказал, как Ефремов может избежать наказания

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал дело против актера Михаила Ефремова. Как передает НСН, адвокат рассказал, как известный актер может уйти от наказания.

По словам Трунова, в деле Ефремова есть много тем для обсуждения, кроме вины. Например, если удастся доказать, что вероятность смерти жертвы ДТП была бы другой, находись актер в более качественном с технически оснащенном автомобиле, это полностью изменит дело. Трусов считает, что такие доказательства поставят под вопрос всю квалификацию правонарушения.

Ранее Михаил Ефремов отказался признать свою вину в ДТП. Это же заявление, как считает адвокат, совершенно не влияет на наказание. По словам Трусова, сознаться обвиняемый может в самом конце, когда уже все мероприятия проведены и не имеет смысла отпираться. Сейчас же юристы Ефремова выбрали оптимальную стратегию защиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переносе предварительного заседания по делу Михаила Ефремова, на которое не явились адвокатов обвиняемого.