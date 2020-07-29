Предварительное слушание дела Михаила Ефремова закончилось, едва начавшись

Эфирная новость 57

Пресненский суд столицы перенес заседание на 30 июля из-за неявки адвокатов обвиняемого.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Москве началось и почти сразу закончилось предварительное слушание уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. Пресненский суд перенес его на 30 июля из-за неявки адвокатов обвиняемого.

Вероятно, завтра артисту продлят домашний арест. Так считает защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он сообщил, что в материалах уголовного дела есть отказ Ефремова от признания вины. Судя по всему, актер передумал и насчет помощи, которую обещал родным погибшего Сергея Захарова.

Как писал ранее 5-tv.ru, актер захлопнул дверь своего подъезда прямо перед носом у журналистов, приехав домой из суда.

Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП на Смоленской площади, которое случилось 8 июня. В нетрезвом состоянии артист въехал в фургон Lada, его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актеру теперь грозит лишение свободы до 12 лет.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
29 июл
Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
29 июл
«Пусть смешит мою левую пяточку»: фанатка Ефремова повздорила у суда с Добровинским
29 июл
«Не актер, а индивидуальный предприниматель»: Добровинский удивлен новым статусом Ефремова
29 июл
Видео: Взбешенный Ефремов захлопнул дверь в подъезд своего дома перед толпой журналистов
29 июл
Видео: Слушание по делу о громком ДТП с участием Ефремова перенесли
29 июл
Видео: Сотрудники службы исполнения наказания забрали Ефремова в суд
29 июл
«Будет молчать»: адвокат Ефремова рассказал, как тот поведет себя на суде
25 июл
«Он просто не выдержит»: Королева надеется на милосердие суда к Ефремову
24 июл
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следователя
23 июл
Как стороны готовятся к предстоящему заседанию суда по делу Михаила Ефремова?

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
72.23
0.31 84.91
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:32
Гуляют все! Рыжий из «Иванушек» позвал на юбилей изменившую с баскетболистом экс-супругу
19:22
Две трети заинтересованных в трудоустройстве россиян сталкиваются с обманом
19:14
Сын Боярского рассказал о долгах отца и преследовании приставами
19:03
Родители, объединяйтесь! Как сэкономить на подорожавших канцелярских товарах для школы?
18:54
Стали известны подробности зверского убийства мужчиной жены под Челябинском
18:46
Массовое отравление шавермой произошло в Иордании

Сейчас читают

Видео: Мужчина насмерть искромсал жену ножом на глазах маленьких детей в Челябинской области (18+)
В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок