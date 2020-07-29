Предварительное слушание дела Михаила Ефремова закончилось, едва начавшись
Пресненский суд столицы перенес заседание на 30 июля из-за неявки адвокатов обвиняемого.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru
В Москве началось и почти сразу закончилось предварительное слушание уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. Пресненский суд перенес его на 30 июля из-за неявки адвокатов обвиняемого.
Вероятно, завтра артисту продлят домашний арест. Так считает защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он сообщил, что в материалах уголовного дела есть отказ Ефремова от признания вины. Судя по всему, актер передумал и насчет помощи, которую обещал родным погибшего Сергея Захарова.
Как писал ранее 5-tv.ru, актер захлопнул дверь своего подъезда прямо перед носом у журналистов, приехав домой из суда.
Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП на Смоленской площади, которое случилось 8 июня. В нетрезвом состоянии артист въехал в фургон Lada, его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актеру теперь грозит лишение свободы до 12 лет.
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