Роспотребнадзор заявил о новых штаммах гриппа, которые придут в Россию осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне в Россию придут новые штаммы гриппа. Как видно из трансяции совещания на Kremlin.ru, ранее россиян от этих видов вируса не прививали.

Об этом Попова рассказала на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое проходило у президента России Владимира Путина. По словам главы ведомства, в этом году необходимо вакцинировать как минимум 60% населения, а тех, кто входит в зону риска, должно быть не менее 75%.

Вакцина же, как заявила Попова, начнет поступать в регионы уже 31 августа.

В ответ на это Владимир Путин заметил, что прививки должны носить добровольный характер и нельзя принуждать россиян ставить их. По его словам, власти в этом случае необходимо вести просветительскую работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько будет стоить вакцина от коронавируса.