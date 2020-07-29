Сколько стоит здоровье: в США назвали примерные цены на вакцину от COVID-19

Биотехнологическая компания Moderna из США, которая уже вышла на финальный этап тестирования своей вакцины и собирается проверить ее на 30 тысячах человек, объявила о приблизительной стоимости прививки. Об этом удалось узнать изданию Financial Times, пишет РБК.

Американскую вакцину нужно будет использовать курсом, общая стоимость которого составит порядка 50-60 долларов — столько же она будет стоить и при продаже в странах с высоким уровнем дохода. Какие именно это страны, пока не уточнили.

При этом одна д за лекарства от лабораторий BioNTech и Pfizer в США обойдется лишь в 19,5 доллара. Так что теперь эксперты ждут, что Moderna будет снижать этот ценник, иначе конкуренция будет не в ее пользу.

Такие расценки удивляют на фоне новостей из Европы. Там компания AstraZeneca, которая является совместным предприятием Швеции и Великобритании, сообщила о цене прививки от коронавируса своей вакциной всего в три-четырен доллара. Именно по такой стоимости будут продавать вакцину в Нидерландах, Италии, Франции и Германии, с которыми у фирмы уже заключены соглашения о поставках.

5-tv.ru приводил слова Михаила Мурашко, как именно будет проходить вакцинация от коронавируса в России.