Видео: депутаты в Ульяновске подрались во время рассмотрения бюджета

Эфирная новость 12

Поводом для драки стал оскорбительный плакат одного из оппонентов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Рассмотрение бюджета Ульяновской области в среду было сорвано из-за массовой драки депутатов.

Один из народных избранников принес в парламент плакат с изображением политических оппонентов и с подписью недвусмысленного содержания. Представители оскорбленной стороны бросились на противников с кулаками.

Потасовка так распалила депутатов, что вернуться к нормальной работе они уже не смогли.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
72.23
0.31 84.91
0.65
Крутые перемены и сюрпризы: астрологический прогноз на август 2020 года

Последние новости

6:01
В Петербурге загорелся яхт-клуб «Балтиец»
5:45
Видео: депутаты в Ульяновске подрались во время рассмотрения бюджета
5:29
Крутые перемены и сюрпризы: астрологический прогноз на август 2020 года
5:12
Трамп прокомментировал необходимость защищать Германию от России
4:55
«Впечатления тягостные» — Михаил Дегтярев дал оценку дел в Хабаровском крае
4:41
Овдовевшая блогер Диденко предупредила об опасности коктейлей с сухим льдом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Он умирал от СПИДа»: режиссер Эркенов раскрыл тайну смерти актера Числова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок