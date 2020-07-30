Видео: депутаты в Ульяновске подрались во время рассмотрения бюджета
Поводом для драки стал оскорбительный плакат одного из оппонентов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Рассмотрение бюджета Ульяновской области в среду было сорвано из-за массовой драки депутатов.
Один из народных избранников принес в парламент плакат с изображением политических оппонентов и с подписью недвусмысленного содержания. Представители оскорбленной стороны бросились на противников с кулаками.
Потасовка так распалила депутатов, что вернуться к нормальной работе они уже не смогли.
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