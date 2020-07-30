Айза Анохина лишилась места ведущей в новом шоу после скандала с Барановской

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Алиса Старжевская
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Место блогерши в новой передаче на YouTube заняла популярная юмористка Наталья Краснова.

Айза Анохина лишилась места ведущей в новом шоу после скандала с Барановской

Фото: Instagram @aizalovesam

Бывшая жена Гуфа Айза Анохина не смогла найти точки соприкосновения с Юлией Барановской, и из-за этого потеряла возможность стать ведущей нового шоу на YouTube-канале Gazgolder.

Ранее Анохина рассказывала, что была приглашена на деловую встречу, касающуюся нового проекта, на которой познакомилась с Барановской. Встреча не заладилась с самого начала. По словам блогерши, ее собеседница «все время кричала, вскакивала» и вела себя неадекватно. Как объяснила Анохина, «уже через десять минут» она поняла, что не сможет работать с телеведущей.

В итоге экс-супруге Гуфа нашли замену. Вместе с Юлией Барановской и женой Гарика Мартиросяна Жанной Левиной передачу будет вести популярная юмористка Наталья Краснова, пишет Starhit.ru.

Первым гостем шоу станет известный рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. Девушки и их гость будут обсуждать тему подкаблучников и жен-манипуляторш и выяснять, может ли жена запрещать мужу ходить без нее на встречи с друзьями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Барановской предложили ей выйти замуж за Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушек».

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