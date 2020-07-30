Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

|
Валентин Черников
77

На росписи бывшего актера Владимира Торсуева присутствовал его брат и партнер по съемочной площадке Юрий.

Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Исполнитель главной роли в фильме «Приключения Электроника» Владимир Торсуев вступил в пятый брак. 54-летний бизнесмен и бывший актер взял в жены даму по имени Лилия.

«Это было обдуманное решение, хотя злые языки говорили, что все ерунда. Она совсем не из актерской среды, врач, родом из Украины. Познакомились, когда Лилия ухаживала на дому за моей знакомой. Больше ничего не скажу! Даже не пытайте!» — цитирует новобрачного сайт KP.RU.

Instagram @daryana_singer

На свадьбе присутствовал и брат жениха, Юрий Торсуев, который сыграл в одноименной картине Сыроежкина. Оба брата-близнеца прославились на всю страну после выхода ленты. В этом году с момента премьеры исполнилось 40 лет.

После выхода фильма на экраны у юных звезд не было отбоя от девчонок. Со всех уголков СССР им присылали письма, где в графе «Адрес» указывали «Москва. Электроникам». Тем не менее личная жизнь сыгравшего мальчика-робота Владимира оказалась далека от фантастической. В первый брак он вступил по окончании школы, но уже через месяц развелся. Последующие три брака тоже оказались неудачными. Однако теперь «Электроник» уверен, что обрел настоящее счастье.

Instagram @lena_lyrique

Ранее 5-tv.ru писал, как сложилась судьба актеров из «Приключений Электроника» и «Приключений Буратино».

Читайте также

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.36
1.13 86.25
1.34
«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиак...

Последние новости

18:22
«Теперь нас трое»: Саша Черно из «Дома-2» родила первенца
18:16
«Готов понести наказание, но не признать вину!» — адвокат Ефремова о первом слушании в суде
18:11
Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в столице
18:06
Адвокат Ефремова «доказал» вину Добровинского в несговорчивости родных Захарова
17:49
«Женщина, застрелись»: Разъяренный Прилучный обматерил подписчиц
17:41
Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

Сейчас читают

«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок