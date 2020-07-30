Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

Исполнитель главной роли в фильме «Приключения Электроника» Владимир Торсуев вступил в пятый брак. 54-летний бизнесмен и бывший актер взял в жены даму по имени Лилия.

«Это было обдуманное решение, хотя злые языки говорили, что все ерунда. Она совсем не из актерской среды, врач, родом из Украины. Познакомились, когда Лилия ухаживала на дому за моей знакомой. Больше ничего не скажу! Даже не пытайте!» — цитирует новобрачного сайт KP.RU.

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На свадьбе присутствовал и брат жениха, Юрий Торсуев, который сыграл в одноименной картине Сыроежкина. Оба брата-близнеца прославились на всю страну после выхода ленты. В этом году с момента премьеры исполнилось 40 лет.

После выхода фильма на экраны у юных звезд не было отбоя от девчонок. Со всех уголков СССР им присылали письма, где в графе «Адрес» указывали «Москва. Электроникам». Тем не менее личная жизнь сыгравшего мальчика-робота Владимира оказалась далека от фантастической. В первый брак он вступил по окончании школы, но уже через месяц развелся. Последующие три брака тоже оказались неудачными. Однако теперь «Электроник» уверен, что обрел настоящее счастье.

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