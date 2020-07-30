В Кремле прокомментировали информацию о задержании россиян в Белоруссии

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В Москве выразили надежду, что в ближайшее время ситуация прояснится.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с задержанием российских граждан в Белоруссии.

«Мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны в Белоруссии, 200 находятся еще в розыске. Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания», — заявил Песков.

В Москве рассчитывают, что в ближайшее время ситуация с задержанием россиян прояснится.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, информация об инциденте появилась 29 июля. По факту произошедшего президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал заседание Совбеза страны. Глава государства не стал бросаться голословными обвинениями и поручил детально разобраться в сложившейся ситуации.

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