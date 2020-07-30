Сергей Семак может уйти с поста главного тренера «Зенита»?

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак допустил мысль о разрыве контракта с клубом. Как пояснил в интервью Sport24 источник, знакомый с ситуацией, причина этого кроется в серьезном конфликте с вышестоящим руководством.

По версии издания, сложные отношения у Семака сложились с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, а также спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Отмечается, что Медведев и Рибалта давали обещание укомплектовать команду опытными футболистами до начала чемпионата России. Главным условием при этом было искреннее желание спортсменов добиться серьезных результатов в Лиге чемпионов. Однако сегодня, по словам источника, гендиректор и спортивный директор подписывают контракты с теми, кто по объективным причинам не способен решить эти задачи.

Кроме того, Сергей Семак был сильно обескуражен уходом из команды нападающего Александра Кокорина, с которым «Зенит» не захотел продлить контракт. Вместо этого скандально известному футболисту предложили вакантное место в «Спартаке», трехлетний договор с которым он и подписал вечером 30 июля.

По данным СМИ, Александр Медведев на всякий случай обратился к Хавьеру Рибалту с просьбой в кратчайшие сроки представить список тренеров, готовых выйти на замену Семака в случае необходимости.

Сам Семак слухи о своем возможном уходе из «Зенита» пока не комментировал, однако явно в пику злопыхателям выложил в Instagram трогательное фото в обнимку с Рибалтой. В кадре — оба «зенитовца» мило улыбаются на камеру.

Instagram @sergey_bogdanovich_semak

Сергей Семак занимает пост главного тренера ФК «Зенит» с 29 мая 2018 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России по футболу сезонов 2018/19 и 2019/20, а также стала обладателем Кубка России в сезоне 2019/20.

Ранее 5-tv.ru показал кадры вручения сборной «Зенита» кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги.