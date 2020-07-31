🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 июля, растущая Луна в Овне удваивает энергию и энтузиазм.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 июля, растущая Луна в Овне удваивает энергию и энтузиазм. Это лучшее время для воплощения в жизнь начинаний, которые не потребуют много времени. А символом 12-х лунных суток является сердце — день лучше всего потратить на общение с близкими и проявления любви.
♈ Овен
Терпение и настойчивость — ключевые слова на ближайшее время для вас, Овен. То, над чем вы сейчас работаете, может принести великолепные плоды. Речь идет о больших деньгах — больше, чем вы когда-либо мечтали получить. Но следует помнить, что результат не проявляется в одночасье. Держите дорожную карту под рукой, чтобы не потерять ориентир.
♉ Телец
Некоторым из вас придется иметь дело с властным боссом, который заставит вас усомниться в правильности вашего жизненного выбора. Да, это может означать увольнение из организации и уход в свободное плавание. В глубине души вы знаете, какой путь для вас лучше, Телец. Если это так, проблемы будут казаться незначительными по сравнению со свободой, которой вы сможете наслаждаться.
Космический совет: назначьте достойную цену своему времени и энергии.
♊ Близнецы
Последнее время вам казалось, что счастье ускользает от вас? Расслабьтесь. Сегодня возможен неожиданный поворот судьбы, с которым проблемы, о которых вы беспокоитесь, решатся сами собой. В вашей Вселенной воцарится гармония, наслаждайтесь каждой страницей этой главы.
Космический совет: Судьба собирается вмешаться и изменить ситуацию к лучшему.
♋ Рак
Роберт Эванс однажды сказал: «У каждой истории есть три стороны: моя сторона, ваша сторона и правда». Это та мудрость, которая поможет вам справиться с нынешним набором проблем. Постарайтесь рассуждать объективно.
Космический совет: старайтесь рассуждать объективно.
♌ Лев
Для вас наступает время проявления спящих талантов, Лев. Вселенная дает вам второй шанс, посмотрите на свою жизнь как на чистый холст, независимо от того, что происходило в прошлом. Вспомните, какая деятельность доставляла вам наслаждение в детстве. Это вовсе не было совпадением.
Космический совет: думайте о своей жизни как о чистом холсте.
♍ Дева
Вам не нужно быть похороненным под грудой работ, чтобы оправдать свое существование. Сейчас самое время изменить образ жизни. И иногда маятник должен качнуться от одной крайней точки в другую прежде, чем обретет равновесие. Если вы чувствуете, что вам нужно откинуться назад, расслабиться и посмотреть шоу, сделайте это. Помните, вам не нужно ничего делать, чтобы «заслужить» перерыв.
Космический совет: откиньтесь назад, расслабьтесь и посмотрите шоу.
♎ Весы
Сегодня звезды советуют вам заглянуть внутрь себя и попытаться понять, почему поведение близкого человека вызывает у вас негативные эмоции, когда на самом деле вы хотите проявлять сострадание.
Космический совет: самоанализ — необходимость часа.
♏ Скорпион
Когда вокруг вас начнется хаос, воспринимайте его как шоу. Но помните, что быть наблюдателем — это не то же самое, что быть равнодушным. А использование резких слов для противодействия резким словам только раздувает пламя, а не помогает решить противоречия. Подумайте, как занять уверенную позицию, не опускаясь до уровня окружающих.
Космический совет: научитесь быть наблюдателем происходящего вокруг.
♐ Стрелец
Путь к успеху вымощен неудачами — это то, что вам нужно иметь в виду, когда вы столкнетесь с проблемами, которые кажутся непреодолимыми. «Кажутся» — вот ключевое слово здесь, Стрелец. Попросите поддержки у близких на ближайшие несколько дней, чтобы вы могли расчистить блокпосты на своем пути. То, что вы найдете на другой стороне, — не просто шкатулка с драгоценностями, а целый остров драгоценностей.
Космический совет: обратитесь за помощью к близким.
♑ Козерог
Вы тратите массу времени на оценки плюсов и минусов ситуации и совершенно забываете о природном инстинкте. Настройтесь. Слушайте свой внутренний голос. Правда в том, что вы уже знаете, что нужно сделать, но уклоняетесь от применения этой мудрости на практике. Помните, что никто не может принять это решение за вас. Перестаньте обсуждать вашу дилемму с другими людьми и искать подтверждения.
Космический совет: вы точно знаете, что нужно сделать.
♒ Водолей
Жизнь дает вам второй шанс! На самом деле вопрос заключается в следующем: вернетесь ли вы к посредственному существованию или максимально используете возможности, которые вам предлагаются?
Контрольно-пропускные пункты, которые когда-то стояли у вас на пути, открываются, давая вам добро, нужные люди появляются в нужное время, чтобы предложить вам помощь.
Космический совет: Судьба в настроении творить чудеса от вашего имени. Что вы будете делать?
♊ Рыбы
Пять глубоких вдохов, пять глубоких выдохов. Освободитесь от накопившегося напряжения и от тревоги, которая давила на вас последнее время. Грядут лучшие дни — будьте в этом уверены. Помните, что вы не должны преодолевать трудности в одиночку. Ваша семья стоит рядом с вами, готовая предложить вам поддержку в любой момент.
Космический совет: шторм закончился.
Ранее 5-tv.ru делился астропрогнозом для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа.
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