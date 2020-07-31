Прямая трансляция празднования Курбан-байрам из Санкт-Петербурга

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Светлана Александрова
Прямое включение 16

Праздничная молитва в Санкт-Петербургской соборной мечети начнется в 4:30 утра. Из-за пандемии коронавируса богослужение пройдет по особенным правилам.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев

Мусульмане отмечают сегодня Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа и жертвоприношения. В его основе лежит предание о том, как пророк Ибрагим по велению Аллаха должен был принести в жертву своего сына, но в последний момент Всевышний принял в жертву животное, не допустив гибели ребенка.

В Санкт-Петербургской соборной мечети и вокруг нее обычно в этот день собираются на молитву десятки тысяч мусульман, однако в этом году праздник пройдет по особенным правилам. Из-за пандемии коронавируса доступ верующих на территорию мечети будет ограничен. Молящиеся должны будут размещаться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга и при этом обязательно быть в масках и перчатках.

В связи с этим на днях Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада призвало верующих по возможности воздержаться от посещения мечети, остаться дома и посмотреть онлайн-трансляцию молитвы и проповеди в интернете. Особенно это касается граждан старше 65 лет, несовершеннолетних и людей с признаками заболевания.

В Петербурге и Ленинградской области чтение Корана начнется в 4:30 по московскому времени. Праздничное жертвоприношение можно будет совершать с 5:30. Однако следует помнить, что на территории города заклание жертвенных животных категорически запрещено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходило празднование Курбан-байрама в Санкт-Петербурге в прошлом году.

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