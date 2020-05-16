«Без мордобоя»: пасынок Джигарханяна признался, что расстался с Ольгой Казаченко
Степан Джигарханян утверждает, что они остались с бывшей возлюбленной друзьями.
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Фото, видео: Instagram @st_jigar, @annakalash
Пасынок Армена Джигарханяна Степан расстался с Ольгой Казаченко. Завершение романа он подтвердил в эфире Instagram с Анной Калашниковой. Отсутствие его пассии в социальных сетях заметили подписчики мужчины.
«Все нормально, все друзья, все замечательно, общаемся. Не то, что остальные персонажи, которые через одного друг друга сливают», — сказал Степан.
Расставание, по его словам, прошло мирно и без скандалов, которыми нередко сопровождаются разрывы в звездных парах.
«Мы с Олей сейчас просто друзья и прекрасно общаемся. И во многом такое общение пошло нам на пользу. Переход на новые отношения у нас прошел красиво: без скандалов, трений, без взаимных обвинений, дележки. Тут нет каких-то подробностей, чтобы их сейчас вся страна обсуждала. Ни битья посуды, ни мордобоя у нас не было. Мы взрослые люди», — успокоил фанатов Джагарханян-младший.
Сейчас Степан живет в США, но после окончания пандемии коронавируса планирует возобновить путешествия, отмечает сайт Teleprogramma.pro. О новых отношениях после расставания с Ольгой Казаченко он пока не задумывается.
Роман с бывшей женой Вадима Казаченко, Ольгой, у пасынка Джигарханяна был относительно недолгим. Сама экс-супруга певца говорила об этих отношениях, что в них они живут одним днем. Как писал ранее 5-tv.ru Степан Джигарханян и Ольга провели вместе незабываемое лето 2019 года в Дубае.
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