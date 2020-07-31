Сотни мусульман собрались у мечети в Петербурге на Курбан-байрам
Верующие собрались на здания на Кронверском проспекте несмотря на ливень.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Мусульмане сегодня отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Поздравлять друг друга по традиции начали еще накануне сразу после захода солнца. В соборной мечети Петербурга, несмотря на ранний час, уже началось праздничное богослужение.
В этом году из-за коронавируса торжества проходят с соблюдением всех мер предосторожности. Безопасная дистанция обязательна. А молитва длится не более 30 минут. Для тех, кто прислушался к совету муфтия и все же решил остаться дома, организовали интернет-трансляцию.
В Чечне, Татарстане и Дагестане Курбан-байрам объявлен выходным днем. Затем у мусульман будет еще три дня, чтобы соблюсти все традиции и совершить священный обряд жертвоприношения. Это время для семейных застолий и благотворительности — угощения соседей и всех нуждающихся.
Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию празднования Курбан-байрама из Санкт-Петербурга. Праздничная молитва в Санкт-Петербургской соборной мечети началась в 4:30 утра.
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