В Петербурге девушка выпала с четвертого этажа во время селфи
Несмотря на серьезные травмы, пострадавшая выжила.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
В Санкт-Петербурге девушка выпала с четвертого этажа в момент фотографирования. Инцидент произошел в расселенном доме на улице Черняховского, когда она вместе со своим другом решила сделать необычное селфи. Девушка не удержалась в оконном проеме и упала.
Как сообщили в Управлении МВД России по Центральному району, 17-летняя девушка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую больницу. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кататравму и закрытую травму грудной клетки.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал, как охраннику-инвалиду удалось спасти ребенка, упавшего с седьмого этажа.
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