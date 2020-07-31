В Петербурге девушка выпала с четвертого этажа во время селфи

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Алиса Старжевская
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Несмотря на серьезные травмы, пострадавшая выжила.

В Петербурге девушка выпала с четвертого этажа во время селфи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В Санкт-Петербурге девушка выпала с четвертого этажа в момент фотографирования. Инцидент произошел в расселенном доме на улице Черняховского, когда она вместе со своим другом решила сделать необычное селфи. Девушка не удержалась в оконном проеме и упала. 

Как сообщили в Управлении МВД России по Центральному району, 17-летняя девушка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую больницу. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кататравму и закрытую травму грудной клетки.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, как охраннику-инвалиду удалось спасти ребенка, упавшего с седьмого этажа.

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