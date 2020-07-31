В отношении избившего росгвардейца боксера Кушиташвили возбуждено дело за сбыт наркотиков

Уголовное дело за сбыт наркотиков возбуждено в отношении спортсмена, чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. По данным следствия, 1 февраля этого года боксер приобрел 0,6 грамм кокаина.

Как считают сотрудники правоохранительных органов, Кушиташвили вместе с коллегой Овиком Оганнисяном 1 февраля приобрели 0,6 грамма кокаина. Следствие отмечает, что фигуранты дела забрали наркотики в закладке в подъезде жилого дома в одном из центральных районов Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «б» части третьей статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».

По версии следствия, 1 февраля спортсмены появились в одном из многоквартирных домов в центре Москвы. Находившиеся в патруле росгвардейцы обратили внимание на двоих мужчин, которые увидев их заметно занервничали и скрылись в подъезде. Правоохранители последовали за ними. На просьбу предъявить документы завязалась потасовка, в ходе которой одному из росгвардейцев сломали нос. Предварительно, Кушиташвили застали за употреблением наркотика, что возможно объясняет его реакцию на правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кушиташвили из-за скандала с наркотиками и росгвардейцами отстранили от участия в сборной России по боксу.