Новый «пандемический» клип Билли Айлиш набрал 4 миллиона просмотров за день

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Алиса Старжевская
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В композиции американская певица призналась в любви своему будущему.

Фото, видео: YouTube @Billie Eilish

Новый клип американской певицы Билли Айлиш на песню My Future («Мое будущее») появился на YouTube только 30 июля, но уже успел набрать рекордное количество просмотров. Меньше, чем за один день — более четырех миллионов.

Анимационный ролик создал известный австралийский аниматор и режиссер Эндрю Онорато, который показал, как нарисованная копия Айлиш бродит по лесу под дождем, а затем выходит к рассветному солнцу.

Как рассказала 18-летняя певица, композиция была написана на пике пандемии коронавируса, поэтому она отражает все, что чувствовала певица на тот момент. По ее словам, это очень «личная» композиция, которая вобрала в себя все ее изыскания в области саморазвития и самоанализа. В частности, в песне повествуется, что героиня «влюблена в свое будущее» и ждет встречи с ним, пишет NME.

Данная композиция является второй, выпущенной в этом году Айлиш, после выхода сингла No time to die («Не время умирать») для фильма о Джеймсе Бонде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Меладзе стал телеведущим в новом клипе.

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