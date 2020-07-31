Трех человек задержали в Саратове после скандала в больнице из-за тела умершего

Трех человек задержали в Саратове в результате учиненного дебоша в городской клинической больнице № 1, где родственники умершего требовали немедленно выдать им тело умершего. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил представитель ГУ МВД по Саратовской области Владимир Костерев.

Инцидент в саратовской больнице произошел вечером 30 июля. Толпа от 10 до 20 человек с криками и воплями ворвалась в приемное отделение, повредив магнитный замок на двери, преграждающей вход в отделение из-за коронавируса. Граждане требовали выдать тело покойного, однако найти общий язык с ними у медперсонала не получилось. В результате на место был вызван наряд полиции и группы быстрого реагирования (ГБР).

«К нам поступило сообщение из больницы города Саратов. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. По итогам инцидента в отдел полиции было доставлено трое человек для установления личности и проведения проверки», — заявил Костерев.

Представитель ГУ МВД также уточнил, что эти граждане повредили имущество городской больницы, а именно — двери. В настоящее время правоохранители оценивают материальный ущерб от действий участников потасовки.

«Будет принято в дальнейшем процессуальное решение по данному факту», — подытожил Владимир Костерев.

Кроме того, прокомментировал ситуацию и советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов. Говоря о поведении родственников умершего пациента, он отметил, что их, безусловно, можно понять. Ведь в семье произошла настоящая трагедия, а в такой момент совладать с эмоциями достаточно трудно. Однако тут же пояснил, что в любом случае недопустимо нарушать режим работы лечебного учреждения, особенно, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку.

«В данной ситуации нужно отдать должное врачам, которые проявили сдержанность, спокойствие по отношению к родственникам. Хотим сказать, что если у кого-то из родственников пациентов возникают аргументированные претензии к оказанию помощи, к условиям они могут обратиться как в администрацию лечебного учреждения, так и к нам, в Минздрав, мы на месте разберемся в каждой жалобе», — отметил Колоколов.

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