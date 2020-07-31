«Одиозная трактовка» — МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у белорусских властей есть все документы для установления истины, но пока они должны обеспечить доступ консульских сотрудников.
Фото: www.globallookpress.com /Evgeny
Министерство иностранных дел России (МИД РФ) прокомментировало задержание в Белоруссии 33 россиян.
«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
По данным дипломатов, указанная группа «следовала транзитом через Минск в Стамбул». У россиян на руках были все необходимые для этого документы и авиабилеты. Передвижение по стране обеспечивала местная компания.
«По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», — говорится в сообщении.
В МИД РФ обратили внимание на тот факт, что в распоряжении белорусских властей есть все необходимые факты и документы, которые помогут установить истину, а пока должен быть «незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников» к задержанным россиянам.
«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что нагнетание ненужных негативных эмоций, особенно в преддверии президентских выборов в Белоруссии, необходимо прекратить.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, что в Кремле сообщили, что на данный момент отсутствует какая-либо информация о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания.
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