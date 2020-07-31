Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Мусульмане сегодня отмечают Курбан-байрам — один из главных праздников ислама. Российских верующих поздравил Владимир Путин, отметив, что, поддерживая вековые традиции ислама, они вносят большой вклад в сохранение культурного многообразия и межнационального согласия в нашей стране.

Поздравлять друг друга по традиции мусульмане начали еще накануне сразу после захода солнца. В Соборной мечети Петербурга прошло праздничное богослужение. В этом году из-за коронавируса торжества проходят с соблюдением всех мер предосторожности. Безопасная дистанция обязательна. Молитва длится не больше 30 минут. Для тех, кто прислушался к совету муфтия и все же решил остаться дома, организована интернет-трансляция.