Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Эфирная новость 11

По словам президента РФ, верующие, поддерживая вековые традиции ислама, вносят большой вклад в сохранение культурного многообразия и межнационального согласия в нашей стране.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Мусульмане сегодня отмечают Курбан-байрам — один из главных праздников ислама. Российских верующих поздравил Владимир Путин, отметив, что, поддерживая вековые традиции ислама, они вносят большой вклад в сохранение культурного многообразия и межнационального согласия в нашей стране.

Поздравлять друг друга по традиции мусульмане начали еще накануне сразу после захода солнца. В Соборной мечети Петербурга прошло праздничное богослужение. В этом году из-за коронавируса торжества проходят с соблюдением всех мер предосторожности. Безопасная дистанция обязательна. Молитва длится не больше 30 минут. Для тех, кто прислушался к совету муфтия и все же решил остаться дома, организована интернет-трансляция.

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

18:49
Двое погибли при крушении высокоскоростного поезда в Португалии
18:37
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
18:31
Седокова опубликовала «свадебную» фотографию с баскетболистом Янисом Тиммой
18:27
Цена на золото обновила исторический максимум
18:23
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
18:20
«Отойди отсюда, пока не убили» — основатель TOPGUN рассказал, зачем пнул девушку

Сейчас читают

Рэпер Элджей госпитализирован в Москве
Хилькевич в нижнем белье пожаловалась, как тяжело быть красивой после 30
«Наконец-то без этого черного»: новая прическа Елки пришлась по душе фанатам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок