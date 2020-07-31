Цена на золото обновила исторический максимум. Впервые в истории тройская унция стоит больше двух тысяч долларов. И это еще не предел — уверены эксперты. С начала года золото подорожало на 30%. Резкий скачок произошел во время пандемии коронавируса и последующего за ней топливного кризиса. Золотые слитки показались инвесторам менее прибыльным, но более надежным вложением. А сейчас главной причиной «золотого роста» остается слабость доллара на международных биржах.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью экономиста, который назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления.