Цена на золото обновила исторический максимум
По мнению экспертов, главной причиной «золотого роста» является слабость доллара на международных биржах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Harry Hart, 5-tv.ru
Цена на золото обновила исторический максимум. Впервые в истории тройская унция стоит больше двух тысяч долларов. И это еще не предел — уверены эксперты. С начала года золото подорожало на 30%. Резкий скачок произошел во время пандемии коронавируса и последующего за ней топливного кризиса. Золотые слитки показались инвесторам менее прибыльным, но более надежным вложением. А сейчас главной причиной «золотого роста» остается слабость доллара на международных биржах.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью экономиста, который назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления.
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