В Кремле заявили, что Россия не намерена отказываться от переговоров по Донбассу
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информация о разочарованности Кремля в «нормандском формате» недостоверна.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexander Rekun, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о предложении Кремля свернуть переговоры по Донбассу, является «передергиванием». Как он рассказал в беседе с журналистами, Россия не намерена отказываться от «нормандского формата».
Информация о том, что Кремль якобы разочарован в переговорах по Донбассу и «нормандском формате», появилась после того, как замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины. В письме Козак высказывал идеи по поводу переговоров по Донбассу, однако, как заявил Песков, именно о прекращении переговоров и сворачивании «нормандского формата» не упоминалось.
«Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям. И считает, что Минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков пути урегулирования. И ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием», — рассказал Песков.
Также Песков отметил, что в этой работе задействованы и помощники глав государств, и министерства иностранных дел, а также контактные группы. И на уровне помощников работа, по заявлению пресс-секретаря, будет продолжаться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности телефонных переговоров между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
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