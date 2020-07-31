В Кремле заявили, что Россия не намерена отказываться от переговоров по Донбассу

|
Алиса Старжевская
49

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информация о разочарованности Кремля в «нормандском формате» недостоверна.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexander Rekun, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о предложении Кремля свернуть переговоры по Донбассу, является «передергиванием». Как он рассказал в беседе с журналистами, Россия не намерена отказываться от «нормандского формата».

Информация о том, что Кремль якобы разочарован в переговорах по Донбассу и «нормандском формате», появилась после того, как замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины. В письме Козак высказывал идеи по поводу переговоров по Донбассу, однако, как заявил Песков, именно о прекращении переговоров и сворачивании «нормандского формата» не упоминалось.

«Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям. И считает, что Минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков пути урегулирования. И ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием», — рассказал Песков.

Также Песков отметил, что в этой работе задействованы и помощники глав государств, и министерства иностранных дел, а также контактные группы. И на уровне помощников работа, по заявлению пресс-секретаря, будет продолжаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности телефонных переговоров между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

17:07
Полет «Протона» с Байконура стал рекордным для ракеты
17:04
Климатолог объяснила аномальную жару в России и мире
16:59
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2 августа?
16:50
Со «спящих» банковских счетов могут начать списывать средства
16:44
Тела четверых постояльцев обнаружены в номере на турбазе в Алтайском крае
16:31
Треки расчлененного Энди Картрайта выйдут после его смерти

Сейчас читают

Видео: Кокорин после суда дал автограф для 81-летней фанатки, расписавшись на газете «Известия»
«Наконец-то без этого черного»: новая прическа Елки пришлась по душе фанатам
«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок