Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2 августа?

Парада планет случается не так редко, как многие полагают — например, в этом году из-за медлительности своего движения соединение Плутона, Юпитера и Сатурна сохраняется с января по ноябрь. Астрологи полагают, что именно парад планет повлиял на ситуацию с пандемией и мировым экономическим кризисом.

Конечно, влияние звезд не может сохраняться постоянно на одном уровне, но в определенные периоды они активизируются. Следующая такая критическая дата — 2 августа. Специалист по звездам Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru прокомментировал, как это отразится на жизни людей, рожденных под разными созвездиями.

В этот день к «проблемному» соединению планет добавится еще несколько факторов риска — это Луна и Меркурий, который встал в оппозицию к соединению планет.

«Это усиливает, активизирует энергию, которая и так создает сложности, — пояснил астролог. — В этот день будет особенно сильно ощущаться влияние».

В первую очередь, это скажется на количестве конфликтов вокруг — во всем виноват Марс. Можно будет почувствовать на себе рост агрессивности коллег, друзей и близких, активное желание окружающих вступать в конфронтацию.

«Оппозиция Меркурий-Юпитер дает необоснованные, слишком оптимистичные обещания, которые мы потом не можем сдержать, — объясняет Седашёв. — А Меркурий-Сатурн вызывает придирчивость, желание какой-то гарантии, которую невозможно дать».

Впрочем, есть и хорошая новость: негативное влияние парада планет ощутят на себе не все знаки зодиака, а лишь некоторые из них. Другим это время, наоборот, принесет шанс на успех и дополнительную удачу, а для третьих и вовсе пройдет незамеченным.

«Будет влиять негативно на Козерогов, Раков, Овнов и Весов», — перечислил астролог.

В ближайшие пару дней они могут постоянно жить в обстановке нарастающего стресса и конфликтности, невозможности прийти к компромиссу — особенно в работе, но и в личной жизни. Ссор, стычек, бурного обсуждения сейчас лучше избегать во избежание дальнейших проблем.

Положительным же временем это будет для Рыб, Скорпионов, Тельцов и Дев, которые могут поймать удачу за хвост как в личных отношениях, так и на работе.

«Эти знаки получают определенную возможность и шанс», — объяснил Седашёв.

Лучше всего будут чувствовать себя Водолеи, Стрельцы, Близнецы и Львы. Для них вся негативная сторона парада планет будет проходить мимо, они вообще могут не заметить, что сложилась напряженная обстановка, и счастливо пережить это непростое время.

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