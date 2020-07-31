Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2 августа?
Астролог Сергей Седашёв в интервью 5-tv.ru рассказал, как парад Плутона, Юпитера и Сатурна может негативно отразиться на разных аспектах нашей жизни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © National Aeronautics & Space Adm, 5-tv.ru
Парада планет случается не так редко, как многие полагают — например, в этом году из-за медлительности своего движения соединение Плутона, Юпитера и Сатурна сохраняется с января по ноябрь. Астрологи полагают, что именно парад планет повлиял на ситуацию с пандемией и мировым экономическим кризисом.
Конечно, влияние звезд не может сохраняться постоянно на одном уровне, но в определенные периоды они активизируются. Следующая такая критическая дата — 2 августа. Специалист по звездам Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru прокомментировал, как это отразится на жизни людей, рожденных под разными созвездиями.
В этот день к «проблемному» соединению планет добавится еще несколько факторов риска — это Луна и Меркурий, который встал в оппозицию к соединению планет.
«Это усиливает, активизирует энергию, которая и так создает сложности, — пояснил астролог. — В этот день будет особенно сильно ощущаться влияние».
В первую очередь, это скажется на количестве конфликтов вокруг — во всем виноват Марс. Можно будет почувствовать на себе рост агрессивности коллег, друзей и близких, активное желание окружающих вступать в конфронтацию.
«Оппозиция Меркурий-Юпитер дает необоснованные, слишком оптимистичные обещания, которые мы потом не можем сдержать, — объясняет Седашёв. — А Меркурий-Сатурн вызывает придирчивость, желание какой-то гарантии, которую невозможно дать».
Впрочем, есть и хорошая новость: негативное влияние парада планет ощутят на себе не все знаки зодиака, а лишь некоторые из них. Другим это время, наоборот, принесет шанс на успех и дополнительную удачу, а для третьих и вовсе пройдет незамеченным.
«Будет влиять негативно на Козерогов, Раков, Овнов и Весов», — перечислил астролог.
В ближайшие пару дней они могут постоянно жить в обстановке нарастающего стресса и конфликтности, невозможности прийти к компромиссу — особенно в работе, но и в личной жизни. Ссор, стычек, бурного обсуждения сейчас лучше избегать во избежание дальнейших проблем.
Положительным же временем это будет для Рыб, Скорпионов, Тельцов и Дев, которые могут поймать удачу за хвост как в личных отношениях, так и на работе.
«Эти знаки получают определенную возможность и шанс», — объяснил Седашёв.
Лучше всего будут чувствовать себя Водолеи, Стрельцы, Близнецы и Львы. Для них вся негативная сторона парада планет будет проходить мимо, они вообще могут не заметить, что сложилась напряженная обстановка, и счастливо пережить это непростое время.
Ранее 5-tv.ru писал про мнение астрологов о 13-м знаке зодиака.
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