Бесконечная любовь и смерть рэпера Энди Картрайта. Хроника происшествия

В Петербурге расследуют гибель рэп-исполнителя Энди Картрайта. Поклонники и друзья шокированы обстоятельствами дела: супруга музыканта утверждает, что расчленила тело мужа после его смерти от передозировки. Артур Ломидзе пытался понять, зачем?

Эти кадры сделаны в квартире Александра Юшко более известного как Энди Картрайт. Домашняя студия батл-рейпера сейчас больше напоминает сцену из фильмов ужасов.

Полицейские изъяли молоток, ножовку по металлу, разделочную доску и несколько полиэтиленовых пакетов с частями тела мужчины. По оперативным данным, его супруга позвонила своему адвокату с вопросом, как лучше избавиться от останков. Юрист советов давать не стала, а набрала 112.

Работа сыщиков затянулась на много часов, ведь в первую очередь им надо было выяснить, чьи останки они нашли

«Что бы установить личность погибшего, мы сличили голову с фото в паспорте»

Адвокату женщина якобы рассказала — музыкант умер в квартире четыре дня назад от передозировки наркотиков. Но она почему-то решила скрыть смерть мужа, никому о ней не сообщила, и начала расчленять. В прошлом руководитель петербургской батл реп-площадки, известный миру под прозвищем «ресторатор», сразу усомнился в словах женщины.

Приехавшие на место трагедии друзья погибшего тоже не верят в версию о передозировке.

«Единственное, что я хочу сказать, что наркотиков никаких не было 100 процентов. С алкоголем были. Уходил в запой раз-два в месяц», — подчеркнул друг погибшего Александр Зиганшин.

По словам блогера, Марина Кохал часто звонила друзьям в поисках загулявшего супруга. Не исключают они и, что на почве пьянства в семье начались конфликты. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту убийства. И проверяют девушку на причастность к гибели музыканта. Сейчас ее допрашивают.

На главный вопрос правоохранителей, зачем она решилась на расчленение? Марина Кохал ответила, что якобы не хотела для супруга бесславной смерти. Ведь о его зависимости никто не знал. Доказательством этой версии может служить такой момент: рэпер скончался 25 июля, а в социальной сети его последний комментарий написан 27 числа. Вполне возможно, Кохал ответила поклонникам с мобильного телефона супруга.

«Если причинно-следственной связи между расчленением и смертью нет, если смерть наступила не по ее вине, то максимум, что ей может грозить — 244 УК РФ», — пояснил юрист Михаил Тимошатов.

То есть — обвинение в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание за это — арест на срок до трех месяцев.

В браке с Мариной Кохал Картрайт состоял несколько лет, но, как говорят близкие друзья семьи, он никогда не представлял свою супругу широкой публике. Хотя у них есть общий ребенок, которому три года. По нашим данным эти четыре ужасные дня он находился у родственников.