Бесконечная любовь и смерть рэпера Энди Картрайта. Хроника происшествия
Жена знаменитости пока проходит в качестве свидетеля. Следствие пока выясняет все обстоятельства случившегося.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
В Петербурге расследуют гибель рэп-исполнителя Энди Картрайта. Поклонники и друзья шокированы обстоятельствами дела: супруга музыканта утверждает, что расчленила тело мужа после его смерти от передозировки. Артур Ломидзе пытался понять, зачем?
Эти кадры сделаны в квартире Александра Юшко более известного как Энди Картрайт. Домашняя студия батл-рейпера сейчас больше напоминает сцену из фильмов ужасов.
Полицейские изъяли молоток, ножовку по металлу, разделочную доску и несколько полиэтиленовых пакетов с частями тела мужчины. По оперативным данным, его супруга позвонила своему адвокату с вопросом, как лучше избавиться от останков. Юрист советов давать не стала, а набрала 112.
Работа сыщиков затянулась на много часов, ведь в первую очередь им надо было выяснить, чьи останки они нашли
«Что бы установить личность погибшего, мы сличили голову с фото в паспорте»
Адвокату женщина якобы рассказала — музыкант умер в квартире четыре дня назад от передозировки наркотиков. Но она почему-то решила скрыть смерть мужа, никому о ней не сообщила, и начала расчленять. В прошлом руководитель петербургской батл реп-площадки, известный миру под прозвищем «ресторатор», сразу усомнился в словах женщины.
Приехавшие на место трагедии друзья погибшего тоже не верят в версию о передозировке.
«Единственное, что я хочу сказать, что наркотиков никаких не было 100 процентов. С алкоголем были. Уходил в запой раз-два в месяц», — подчеркнул друг погибшего Александр Зиганшин.
По словам блогера, Марина Кохал часто звонила друзьям в поисках загулявшего супруга. Не исключают они и, что на почве пьянства в семье начались конфликты. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту убийства. И проверяют девушку на причастность к гибели музыканта. Сейчас ее допрашивают.
На главный вопрос правоохранителей, зачем она решилась на расчленение? Марина Кохал ответила, что якобы не хотела для супруга бесславной смерти. Ведь о его зависимости никто не знал. Доказательством этой версии может служить такой момент: рэпер скончался 25 июля, а в социальной сети его последний комментарий написан 27 числа. Вполне возможно, Кохал ответила поклонникам с мобильного телефона супруга.
«Если причинно-следственной связи между расчленением и смертью нет, если смерть наступила не по ее вине, то максимум, что ей может грозить — 244 УК РФ», — пояснил юрист Михаил Тимошатов.
То есть — обвинение в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание за это — арест на срок до трех месяцев.
В браке с Мариной Кохал Картрайт состоял несколько лет, но, как говорят близкие друзья семьи, он никогда не представлял свою супругу широкой публике. Хотя у них есть общий ребенок, которому три года. По нашим данным эти четыре ужасные дня он находился у родственников.
- 30 июл
- Адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии
- 30 июл
- Видео: теща расчлененного рэпера садится в Gelandewagen после допроса в СК
- 30 июл
- Расчлененка породила мемы: в соцсетях бурно обсуждают смерть рэпера Картрайта
- 30 июл
- «Если удастся доказать»: юрист рассказал, что грозит расчленительнице рэпера
- 30 июл
- «Это ненормальные люди»: эксперт составил психологический портрет типичного убийцы-расчленителя
- 30 июл
- Не хотела его бесславной смерти: Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила тело рэпера
- 30 июл
- Первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера Картрайта
- 30 июл
- Видео: Интервью рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена
- 30 июл
- Тесть расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию
- 30 июл
- Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности
Читайте также
88%
1.13 86.25
1.34
Нашли ошибку?