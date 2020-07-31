«По ней было видно, что кайфует»: хореограф о деталях скандала Косторной и Тутберидзе

Известный российский фигурист, тренер и постановщик Даниил Глейхенгауз прокомментировал скандальный уход чемпионки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе.

В своем Instagram сотрудничающий с Тутберидзе Глейхенгауз пояснил, в чем, на его взгляд, причина конфликта тренера и ученицы и почему Косторная не рассматривала возможность остаться в коллективе.

По словам постановщика, предыстория по факту достаточно короткая, но вместе с тем алогичная. Драма произошла на сборах в Новогорске, где подопечные Тутберидзе тренируется уже порядка двух месяцев.

«Забавно вышло, что именно Алене первой были поставлены обе программы. Причем я сам был очень доволен, как все получилось. Самое странное, что нравилось и Алене. По ней было видно, что она прям кайфует. В середине июля она резко начинает плохо тренироваться, огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так», — признался Глейхенгауз.

По его словам, это продолжалось недолго. Однажды Алена подкараулила фигуриста после тренировки с юниорами и открыто заявила, что отказывается работать в команде. На тот момент, как оказалось, девушка уже нашла себе нового покровителя — выдающегося фигуриста Евгения Плющенко.

«Вы сами понимаете реакцию, когда это слышишь. Причем я спросил: «Ален, ты, наверное, просто на гневе, переходный возраст?». Она мне ответила: «Два месяца назад я приняла это решение», — заметил спортсмен.

Instagram @tutberidze.eteri

Даниил Глейхенгауз признался, что долго не мог поверить в правдивость слов Косторной. Как минимум, потому что Алена поехала на сборы, а не отказалась от участия.

В заключение фигурист попросил фолловеров не жалеть его и команду, брошенных спортсменкой. Мотивировав это тем, что инцидент с Косторной — всего лишь рабочий момент.

«Честно, сложно после этого всегда оставаться открытым, любить этих… своих детей… переживать, верить… Но это случается со всеми. Это часть нашей работы. Спасибо за поддержку. Будет продолжать работу. У нас еще все впереди!» — подытожил Глейхенгауз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Этери Тутберидзе на уход титулованной фигуристки Алены Косторной.