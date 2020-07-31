Владимир Путин дал ход сразу нескольким десяткам новых законов

Президент России Владимир Путин активно провел последний июльский день, подписав несколько десятков важных для многих сфер жизни федеральных законов. Все они опубликованы на официальном портале правовой информации РФ. 5-tv.ru расскажет о самых интересных из них.

Политика

Закон, сохраняющий формат многодневного голосования для выборов

Закон позволяет устраивать голосование в течение сразу нескольких дней подряд — как на выборах, так и на референдумах, но устанавливать порядок проведения выборов должны в избиркомах. В любом случае голосование не должно длиться более трех дней.

В случае, если избирательная комиссия решит проводить выборы более одного дня, досрочное голосование или голосование на другом участке с открепительным удостоверением невозможно.

На выборы, которые начали планировать до вступления закона в силу, новые правила не распространяются.

Закон, приравнявший к экстремизму отчуждение территорий РФ и призывы к нему

В этом документе было решено заменить пассаж о нарушении целостности РФ на «нарушение территориальной целостности РФ и отчуждение части земель».

Наказанием за такое будет тюремное заключение от шести до десяти лет и серьезные административные штрафы: 30-60 тысяч рублей для обычного человека, 60-100 тысяч рублей для должного лица, 200-300 тысяч рублей для юридического лица. Такие штрафы положены только за первое обвинение за призыв к нарушению территориальной целостности РФ, а при повторном предъявлении обвинения можно получить уже до четырех лет лишения свободы и штраф до 400 тысяч рублей.

Важно знать, что делимитация, демаркация и редемаркация российской государственной границы со странами-соседями под закон не попадают.

Закон, устанавливающий правила публикации материалов о ФСБ

Он стал дополнением закона о «Федеральной службе безопасности»: по нему бывшие и действующие сотрудники ФСБ обязаны хранить в секрете данные, полученные на работе, — как о характере деятельности органов безопасности, так и конфиденциальные данные, причем не только о государственных или служебных тайн.

Сообщать такую информацию или публиковать ее можно только после получения соответствующего заключения экспертов, которые установят, можно ли это делать.

Экономика

Закон, касающийся налогового маневра в сфере IT

С начала 2021 году для российских IT-компаний начнет действовать целый перечень льгот:

снижение налога на прибыль для федерального бюджета до 3% вместо нынешних 20%;

0% ставка налога на прибыль для регионального бюджета;

упрощение порядка признания физического лица налоговым резидентом РФ;

уменьшение ставки страховых взносов до 7,6% против 14% сейчас;

сниженный тариф на страховые взносы на бессрочный период.

Перечисленные изменения касаются компаний, имеющих государственную аккредитацию, с числом сотрудников не менее семи, а также получающих от 90% выручки от продажи услуг по разработке и адаптации компьютерных программ.

Закон, регулирующий криптовалюты и цифровые финансовые активы

С 2021 года на территории РФ нельзя будет пользоваться криптовалютами для совершения платежей, но можно проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Но считаться таковыми цифровые права будут только при регистрации в единой информационной системе.

Хотя ЦФА в России можно будет использовать для обмена, продажи или покупки другого ЦФА, официально они также не будут иметь статуса платежного средства. Следить за покупкой ЦФА будут специалисты Банка России, они же будут отслеживать, чтобы продажа в основном совершалась профессиональными инвесторами, а частные лица, желающие приобрести такие активы, смогут это сделать только в пределах определенной суммы.

Владеть криптовалютой гражданам России разрешено, как и использовать ее в качестве своих накоплений и инвестиций, но без возможности платить ею на территории РФ. Наличие таких цифровых накоплений должно быть задекларировано.

Закон также временно ввел только несколько основных понятий в той сфере, исключив оттуда определения майнинга и токена. Из-за слишком больших сложностей и массы деталей было решено расширить данный федеральный закон новым законопроектом, который могут принять уже осенью 2020 года.

Закон, ужесточающий требования к тотализатору и букмекерской деятельности

Закон призван бороться с незаконным проведением азартных игр в России, поэтому четко ограничивает мероприятия, на которые можно делать ставки у букмекера.

спортивные соревнования;

международные и профессиональные мероприятия спортивных лиг;

включенные в национальный календарный план иностранные спортивные мероприятия.

Информация о всех спортивных событиях, включая их результаты, на которые принимаются ставки в букмекерских конторах, должна официально размещаться в интернете на сайтах организаторов.

Закон существенно ограничил перечень ставок в тотализаторе — только на лошадиные скачки.

Также от всех контор, которым законом разрешено принимать ставки, требуют держать на видном для посетителей месте банковскую гарантию исполнения обязательств перед клиентами, а также использовать только оборудование для учета и обработки ставок. Никаких автоматов у букмекеров быть не должно.

Законы, характеризующие регуляторную гильотину

В эту категорию входит сразу два проекта — об обязательных требованиях в РФ и о государственном надзоре и муниципальном контроле в РФ.

В рамках первого был составлен перечень правовых и организационных основ оценки применения и оценки применения обязательных требований. К примеру, это цели, принципы, полномочия, порядок разработки новых нормативных правовых актов и многое другое.

Также в документе прописано, что реализация положений не будет нести каких-либо последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не помешает достижению целей российских государственных программ.

Все новые требования должны защищать жизнь, интересы, права и здоровье граждан и организаций, не причинять вреда экологии, национальной безопасности, культурным, историческим объектам, растениям и животным. Там же прописано про возможность исполнения этих требований.

Второй проект о надзоре вводит основы государственного и муниципального контроля в России, соответствующего производства, перечень процедур, прав и обязанностей участников при осуществлении надзора или контроля, создание новой модели управления рисками в стране.

Кроме того, закон предлагает ввести дополнительные методы контроля помимо обязательных проверок: рейды, выездные обследования, контрольные закупки. Помимо проверок, предлагает ввести и меры профилактики — например, официальные консультации и рекомендации от специалистов.

Общество

Закон, смягчающий наказание для беременных женщин

Закон касается только нетяжких преступлений, совершенных беременными женщинами или молодыми матерями, дети которых находятся в доме ребенка при исправительном учреждении до достижения ими трехлетнего возраста.

Таким женщинам предоставят возможность выйти на свободу условно-досрочно при условии отбывания ими четверти первоначального срока. Это же касается и женщин, которые совершили преступление до исполнения им 18 лет.

Закон, дающий право на день диспансеризации работникам от 40 лет

Ранее правом на оплачиваемый день для диспансеризации пользовались только пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Теперь же воспользоваться правом потратить один рабочий день на поход к врачам могут все работающие россияне старше 40 лет — при условии предоставления начальству справки из поликлиники или больницы.

Тем самым власти надеются продлить срок активной трудовой жизни, улучшить здоровье населения, повысить качество жизни и сократить периоды нахождения на больничном. На фоне повышения пенсионного возраста это станет большой подмогой.

Закон, требующий от сотрудников Росгвардии называть имя и должность

Все росгвардейцы должны озвучить гражданам не только причину задержания, но и свои фамилию, звание, должность. Кроме того, они обязаны предъявить им по требованию свое служебное удостоверение.

Ранее таких требований в законодательстве прописано не было, и многочисленные жалобы привели к решению добавить их, чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций в будущем. Однако в документе прописано и исключение, когда сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, — если они преследуют подозреваемых или требуется немедленно пресечь опасное преступление.

Закон, снимающий запрет с врачебной тайны у подростков

Теперь родители детей-подростков в возрасте от 15 до 18 лет имеют право получить у лечащих врачей своих отпрысков все данные о состоянии их здоровья. Это касается как родителей детей, так и их официальных опекунов.

Таким образом, доступ к данным психиатра или гинеколога, которого посещают подростки, теперь открыт для их родителей.

5-tv.ru также писал, что 1 июля Владимир Путин успел поздравить мусульман РФ с праздником Курбан-байрам.