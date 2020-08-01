Эксперт прокомментировал новый федеральный закон о криптовалюте и ЦФА

С 2021 года в России нельзя будет пользоваться криптовалютами для оплаты товаров или услуг, стало известно из списка новых федеральных законов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным. В законе о криптовалютах и цифровых финансовых активах прописан ряд положений, которые касаются использования такого вида валюты на территории РФ. Ситуацию для 5-tv.ru прокомментировал эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов.

Михаил полагает, что у нового закона есть и плюсы, и минусы. Главным минусом для компаний, работающих в области блокчейна и связанных с ним технологий, стало то, что они могут лишиться всей наработанной за последние годы базы и уйти с рынка.

«Я не считаю этот закон каким-то компромиссным, игроков рынка не спросили, — сетует эксперт. — Наших мнений и интересных высказываний по данному вопросу никто не услышал».

Новый закон, по сути, может уничтожить сферу IT-разработки, потому что подразумевает необходимость наличия у компании уставного капитала в 50 миллионов рублей, чтобы вести бизнес в криптосфере. Такие средства есть очень у малого числа компаний. В законе все условия работы прописаны очень туманно и непонятно. Вероятно, поэтому существующий закон планируется дополнить к осени 2020 года.

Пока законом не прописана схема легальной работы компаний с криптовалютой.

«Сказано, что это будет Центробанк, но не сказано, как, за счет кого, чего, какие будут нормативы, правовые аспекты», — указал Худокормов. — «Скорее всего, это делается для того, чтобы оградить Россию от прогресса, который шагает по всему миру».

Если же говорить про плюсы закона, то их почти нет. Единственный вариант, что все будет делаться прозрачно, но как именно — непонятно. А вот если как следует проработать всю правовую базу, создать действующую экосистему, то тогда это станет большим шагом к технологическому прогрессу.

«Это будет круто и очень интересно для всего мирового сообщества», — заверил эксперт.

5-tv.ru писал о перечне основных законов, которые были приняты Путиным 31 июля.