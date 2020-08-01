Минтранс Якутии проверяет информацию об избежании столкновения трех самолетов над Якутском
Сообщения о возможном авиапроисшествии появилась в социальных сетях.
Фото: ТАСС / Смитюк Юрий
Минтранс Якутии проверяет информацию о том, что над Якутском сегодня ночью якобы чуть не столкнулись три самолета, которые принадлежат авиакомпаниям "Якутия", "ИрАэро" и "Полярные авиалинии". Об этом сообщается на сайте правительства региона.
"Министерство транспорта республики информирует, что по данному сообщению проводится проверка действительности этого случая", - говорится в сообщении.
Посты о возможном авиапроисшествии появились в социальных сетях. Сообщалось, что в одном из них мог находиться глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
В пресс-службе главы региона подчеркнули, что Николаев не покидал Якутска.
Информация уточняется.
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