Минтранс Якутии проверяет информацию об избежании столкновения трех самолетов над Якутском

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Светлана Шевченко
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Сообщения о возможном авиапроисшествии появилась в социальных сетях.

Минтранс Якутии проверяет информацию об избежании столкновения трех самолетов над Якутском

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

Минтранс Якутии проверяет информацию о том, что над Якутском сегодня ночью якобы чуть не столкнулись три самолета, которые принадлежат авиакомпаниям "Якутия", "ИрАэро" и "Полярные авиалинии". Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Министерство транспорта республики информирует, что по данному сообщению проводится проверка действительности этого случая", - говорится в сообщении. 

Посты о возможном авиапроисшествии появились в социальных сетях. Сообщалось, что в одном из них мог находиться глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В пресс-службе главы региона подчеркнули, что Николаев не покидал Якутска.

Информация уточняется.

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